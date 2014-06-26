'Birlik, beraberlik önemli, Cumhurbaşkanı partiler üstü olmalı'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak, "Birlik, beraberlik önemli; Cumhurbaşkanlığı da böyle bir makam. Bunu temsil ediyor. Seçildikten sonra partiler üstü olmalı" ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, Güler Sabancı, Sabancı Vakfı'nın destekleriyle beş yıldır sürdürülen "Fark Yaratanlar" projesinin sezon finali programına katıldı.

Sabancı, gazeteci-yazar Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanan 5N 1K programının içerisinde gerçekleşen canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye demokrasisi açısından memnun oluyorum ki, çok kıymetli adaylar var. Demokrasimiz açısından bu önemli. Ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı seçiminin birleştirici, bütünleştirici olmasını diliyorum. 'Biz' duygusunu kaybetmemeliyiz. Biz, hepimiz, bu ülkenin insanlarıyız. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik önemli; Cumhurbaşkanlığı da böyle bir makam. Bunu temsil ediyor. Seçildikten sonra partiler üstü olmalı. Birlik ve beraberliğimizi temsil etmeli. Türkiye'nin bunu başaracağına inanıyorum."