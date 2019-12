Birleşmiş Milletler'in pulları çocuklardan

Birleşmiş Milletler Posta İdaresi (UNPA) Uluslararası Yoksullukla Mücadele Günü anısına bütün ülkelerden çocukların tasarladığı 6 puldan oluşan bir seri ve “Yoksulluğa Son Verebiliriz” temalı bir hatıra kartı çıkarıyor.



124 ülkeden 12 bin çocuğun katıldığı resim yarışmasının en iyi altı deseni pul dizisi oldu. BM posta idaresinin yayınladığı dizi için yarışan çocuklar "Yoksullukla Mücadelenin İlk On yılı" biterken dünya halklarının daha çok dayanışmasını ve BM'nin mücadeleye yol göstermesini istiyor



18 Ekim’de çıkacak olan anı pulları ve kart Birleşmiş Milletler’in (BM) Yoksullukla Mücadele’nin İlk On Yılı”nın bitişini kutlamaya yönelik olarak dünya çapında açtığı çocuklar arası sanat yarışmasında kazananların yapıtlarından oluşuyor. “Yoksulluğa Son Verebiliriz” temalı yarışmanın en iyi altı deseni pul serisinde değerendirildi.



Yarışmaya yaşları 5 ile 15 arasında değişen 124 ülkeden 12 bin çocuk katıldı. Değerlendirmelerde sanatsal ifadenin yanı sıra tasarımın yarışma konusuna uygunluğu da gözetildi.



Çocuklar yapıtlarında yoksullukla mücadelede bütün ülkelerin ve halkların daha çok dayanışmasına duyulan büyük ihtiyacı resmediyor. Çocukların büyük bir bölümü yoksulları güçlendirmenin yolu olarak eğitim ve istihdamı öne çıkartıyor. Birçoğu da BM’nin yoksulluğu yenildiği bir dünyaya giden yolu göstermesinin önemine değiniyor.



Desenler Birleşmiş Milletler Sosyal Politika ve Kalkınma Bölümü, Birleşmiş Milletler Kamusal Enformasyon Şubesi, Birleşmiş Milletler Posta İdaresi temsilcilerinin yanı sıra ressamlar ve desinatörlerin de yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirildi.



Kazananlar, 17 Ekim 2007’de Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde ilan edilmişti. En iyi altı desenin yanı sıra 20 ayrı desene özel takdir belgesi verilmiş, toplam 50 en iyi desen de 2007’de New York’taki Birleşmiş Milletler Binası’nda sergilenmişti.