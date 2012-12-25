Birleşmiş Milletler'in Esed'le görüşmesi sonuçsuz kaldı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye özel temcilcisi Lahdar Brahimi, dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi. Brahimi, "Suriye’deki durumun hala endişe verici olduğunu" ifade etti.



Suriye’de 21 aydır devam eden ve sona ermekten çok uzak olan çatışmalar, daha fazla insanın hayatına mal olurken, BM’nin Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi çözüm arayışlarına devam ediyor. Brahimi, Suriye’deki iç savaşın sonlandırılması adına Devlet Başkanı Esed ile bir araya gelirken, görüşmenin ardından iyimser olmaktan uzak ifadeler kullandı.

Brahimi, “Devlet Başkanı Esed ile gelecekte atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk... Esed bana yaşanan olayları kendi gözünde nasıl gördüğünü anlattı. Ben de kendisinine Suriye dışında bulunduğum temaslardan bahsettim. Suriye halkını yaşanan krizden kurtarmak için atılabilecek uygun adımları kendisine ilettim” dedi.

Brahimi, “Suriye’deki durum hala endişe verici. Tüm tarafların Suriye halkının arzuladığı çözümü kucaklamasını umuyoruz” dedi.

Şam’a dün gerçekleştirdiği ziyaretin dışında, Brahimi Suriye’deki ilk görüşmesini Ağustos yapmıştı. Brahimi, Ekim ayından Esed rejimine bağlı kuvvetlerle muhalifler arasında bir ateşkes sağlamayı başarmış, ancak ateşkes birkaç saat içinde yerini çatışmalara bırakmıştı.



Rusya'dan iddialara yanıt



Rusya Savunma Bakanlığı, Brahimi’nin Şam’da bulunduğu saatlerde açıklama yaparak, Esed rejimine yardımcı olması için komando birlikleri, hava savunma sistemleri ve askeri donanım gönderildiği iddiasını reddetti.

Savunma Bakanı Anatoli Antonov, Ria Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Suriye’ye komando veya savaş gemisi göndermek konusunda bir karar alınmış değil” ifadesini kullandı. Hava savunma sistemlerinin de Esed rejimine gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu belirten Antonov, “Tüm bunlar içi boş medya spekülasyonları” yorumunu yaptı.

Ria Novosti bu açıklamaya rağmen Rusya’nın Karadeniz filosunda yer alan Azov ve Nikolai Filchenkov gemilerinin, Rusya’ya ait donanma üssü bulunan Suriye’nin Tartus limanına gittiklerini, gemilerin yolculuk sırasında koruma sağlamaları için deniz piyadeleri taşıdığını belirtti.

Rusya Dişleri Bakanı Alexander Lukashevich, dün yaptığı açıklamada Suriye’deki Rus vatandaşlarını tahliye etmek için planları bulunduğunu söylemişti.



Suriye kan gölü



Suriye’deki çatışmalar her gün daha çok insanın ölümüne neden olurken, aktivistler son iki ayda ölen kişi sayısının 4 bin olduğunu belirtti. Pazartesi günü yaşanan şiddet olaylarında ise 21’i çocuk olmak üzere 156 Suriyelinin öldüğü ifade edildi.

Suriye’nin batısındaki Halfaya kentinde Pazar akşamı düzenlenen hava saldırısında bir fırın vurulmuş ve sırada bekleyen 100’den fazla kişinin öldüğü bildirilmişti. Muhalifler, saldırının Esed rejimine bağlı savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.