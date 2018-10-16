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Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı açıklaması: Dokunulmazlıkları kaldırılsın!

Muhalif Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'den bu yana kayıp

16 Ekim 2018 15:28

Birleşmiş Milletler (BM), kaybedilen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmüş olması ihtimali hakkında tüm bildiklerini açıklamaları çağrısı yaptı.

Bachelet, Diplomatik mekanlar ve yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti. Bachelet, "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır" dedi. 

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