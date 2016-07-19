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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Birleşmiş Milletler’den idam cezası uyarısı

AB’nin ardından BM de idam cezasının geri getirilmesi konusunda uyarıda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, aksi takdirde Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal edeceğini ifade etti.

19 Temmuz 2016 20:42


AB’nin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, böyle bir durumda Türkiye’nin imza attığı uluslararası anlaşmaları ihlal edeceğini ve “yanlış bir yöne” gideceğini söyledi. El-Hüseyin, Salı günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Türk hükümetinden insan haklarının savunulmasında geri adım atılmamasını rica ediyorum” dedi.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşma olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13’üncü ek protokolüne işaret etti. Ankara’nın 2006 yılında imzaladığı ek protokol, ölüm cezası verilmesini her koşul altında yasaklıyor. El Hüseyin, uluslararası hukuk uyarınca bu sözleşmeyi ve protokolü imzalayan hiçbir devletinden bundan vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

AB de Türkiye'de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi durumunda, üyelik müzakerelerine son verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan: İdam cezasını onaylarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salı akşamı ABD medyasına yaptığı açıklamada, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi idam cezasının geri getirilmesi yönünde karar alırsa bunu onaylayacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım da darbe girişimi sonrasında gündeme gelen idam cezası tartışmalarına ilişkin olarak “Bu canice girişime mevcut olan en ağır ceza verilecektir. Mevcut yetmiyorsa, gerekli düzenlemeyi yapmaktan imtina etmeyeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre Türkiye’de idam cezası 2004 yılında resmen kaldırıldı. 1984 yılından beri de idam cezası uygulanmıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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