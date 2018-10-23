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Dünya

Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini açıkladı

23 Ekim 2018 23:24

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden talep gelmesi gerektiğini belirten Haq, "Türkiye'den resmi bir talep gelirse değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Haq, BM soruşturmasının başarılı olması içinse tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

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