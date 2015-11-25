Birleşmiş Milletler'den 2016 için korkutan uyarı

2016 yılı, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak kaydedilen 2015'i de geride bırakarak daha da sıcak bir yıl olacak.

Açıklama Paris’teki İklim Zirvesi’nden kısa süre önce Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü’nden geldi.

Dünyadaki ortalama yüzey sıcaklık değerlerinin 2015’te 1 santigrat arttığını bunun da ‘sembolik ve kaydadeğer bir dönüm noktası’ olduğunu açıklanırken, örgütten, “Bu El Nino fırtınası ve insan kaynaklı global ısınmanın kombinasyonundan kaynaklanıyor” değerlendirmesi yapıldı.

El Nino hava olayı, Pasifik Okyanusu’nda deniz suyu sıcaklığının artmasına neden olarak, kavurucu sıcaklara ve sellere yol açıyor. El Nino’nun ekim ve ocak aylarında tırmanması ve şu zamana kadarki en şiddetli seviyesine gelmesi bekleniyor.

Ocak’tan Ekim’e kadar yapılan ölçümlerde, 2015’teki küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1961-1990 yılları arasındaki 14 santigrattan 0.73 santigrat daha fazla olduğu, 1880-1899 yılları arasındaki sanayi öncesi döneme göre ise 1 santigrat fazla olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 2011-2015 yılları da 1961-1990 referans yıllarına göre, ortalama 0.57 santigratla şu zamana kadarki en sıcak beş yıl olarak kaydedildi. WMO, “Dünyanın en sıcak 10 yılı 1998’den itibaren yaşanmaya başlandı, bunlardan sekizi 2005’ten itibaren kaydedildi”açıklamasını yaptı.

Bu durumu WMO Genel Sekreteri Michel Jarraud, “Bunların hepsi gezegen için kötü haberler” diye yorumladı.

Yakın zamanda IŞİD’in eş zamanlı saldırılarının hedefi olan Paris, gelecek hafta, dünya liderlerinin yer alacağı İklim Zirvesi’ne sahne olacak. Zirvede, sera gazı salınımları ve sıcaklık değerlerinin düşürülmesi üzerine yoğunlaşılacak.