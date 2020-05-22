Birleşmiş Milletler: Yemen'in sağlık sisteminin fiili olarak çöktüğü söyleniyor

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Birleşmiş Milletler, yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de yeni tip Koronavirüs salgınının sağlık sistemini çökerttiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Yardım kurumları ülkenin her tarafında insanların birbirine hastalığı bulaştırdığı varsayımıyla hareket ediyor" dedi.

"Yemen'in şu anda uçurumun ucunda olduğunu duyuyoruz" diyen Laerke, "Duyduğumuz şeyler endişe verici, sağlık sisteminin fiili olarak çöktüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Laerke, bazı yardım çalışanlarının yeterince oksijeni veya koruyucu ekipmanı olmadığı için gelen hastaları geri göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

Yemenli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne şu ana kadar 184 vaka ve 30 ölüm bildirdi. Laerke gerçek durumun çok daha ağır olduğunu aktardı. Sınır Tanımaya Doktorlar, iki haftadan biraz daha uzun bir süreçte sadece güney Yemen'de 68 ölüm tespit etti.

Savaşın birçok sağlık kurumunu yok ettiği ve halkın büyük bir bölümünün iyi beslenemediği Yemen'de salgının yıkıcı sonuçları olabileceği konuşuluyor.