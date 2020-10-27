Birleşmiş Milletler: Yemen'de bir nesil tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Yemen'in pek çok yerinde çocuklar ciddi oranda yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Rapora göre 100 bin çocuk hayatını bu nedenle kaybedebilir.

Gıda krizi ve kıtlığın yaşandığı ülkenin durumu 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle daha da kötüleşti. Ekonomik daralma, seller ve artarak devam eden silahlı çatışmalar Yemen'e ulaştırılmaya çalışılan yardımları da olumsuz etkiledi.

Euronews'in haberine göre; altı yıldır iç savaş yaşayan Yemenliler ülkenin neresine göçerse göçsün açlık ve kıtlıkla karşılaşıyor. BM İnsani Yadım Koordinatörü Lise Grande şunları söyledi:

"Temmuz ayından beri uyarılarımızı yapıyoruz. Yemen korkunç bir gıda krizi ile karşı karşıya ve savaşa son verilmezse Yemenli en genç nesli tamamen kaybedeceğiz. Bu ülkenin geleceği için geri dönüşü olmayacak bir yıkımdan bahsediyoruz."

"Yemen uçurumdan yuvarlanmaya başladı"

BM Entegre Gıda Güvenliği Bölüm Ayrımı (IPC) analizlerine göre ise güney Yemen'deki beslenme azlığı 2020'de yüzde 10 artışla toplamda 500 bin çocuğu etkiler hale geldi. Hayati tehlikesi olanların oranı ise yüzde 15,5 artarak sayı 100 bin çocuğa ulaştı.

BM'nin Cenevre'deki İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilisi Jens Laerkede de "Aylardır Yemen'in uçuruma gittiğini söylüyorduk ve artık bu uçurumdan ilk grup insanların düştüğünü görüyoruz. Bu grup 5 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor. 100 bine yakını her gün ölüm riski ile karşı karşıya" dedi.