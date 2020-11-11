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Dünya

Birleşmiş Milletler temsilcisi açıkladı; Libya'da 18 ay içinde seçim olacak

11 Kasım 2020 23:54

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

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Stephanie WilliamsBMBirleşmiş MilletlerLibyaLibya seçimler
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