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Dünya

Birleşmiş Milletler: Suriye'de üç defa kimyasal silah kullanıldı

BM raporuna göre, Suriye rejimi İdlib kentinde klorin gazı kullandı

22 Ekim 2016 22:30

Birleşmiş Milletler (BM) Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye rejiminin üç defa kimyasal silah kullandığını açıkladı.

BM bağımsız araştırma komisyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan rapora göre, İdlib kentinde rejim güçleri, geçen yıl mart ayında gerçekleştirilen saldırılarda klorin gazı kullandı. Raporda, helikopterlerden atılan varil bombalarıyla klor gazı saldırısında bulunduğu belirtildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, OPCW, bir önceki raporunda da Suriye'de iki bölgede rejimin, bir bölgede ise terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

Örgütün yeni raporunda ise geçen sene 16 Mart'ta İdlib kentinde düzenlenen saldırıların rejim güçleri tarafından yapıldığına dair yeterli kanıt olduğu ifade edildi.

Rapor, Suriye'de rejim güçlerinin üçüncü kez kimyasal silah kullandığını ortaya koydu.

 

 

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