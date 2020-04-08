Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir

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Birleşmiş Milletler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bir prezervatif kıtlığına sebep olduğunu ve bunun yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Birçok hükûmetin prezervatif üretimini "acil durumda gerekli olmayan meslek" olarak nitelendirmesinin ardından birçok fabrika üretimi durdurup salgın süresince kapanmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler'in cinsel sağlık ajansını normal prezervatif erzağının sadece yüzde 50 ile 60 arasını temin edebildiği açıklandı.

BM'nin aile planlaması konularında görev yapan kolu Nüfus Fonu, "Sınırların kapanması ve diğer önlemler bazı ülke ile bölgelerde üretim yapılmasını ve ürünlerin taşınmasını etkiliyor" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada prezervatif kıtlığının "istenmeyen hamileliklerin artmasına" ve "potansiyel olarak yıkıcı sağlık ve sosyal sorunlara" sebep olabileceği belirtildi.