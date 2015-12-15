Birleşmiş Milletler personeli Somali’de öldürüldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK), Somali'nin başkenti Mogadişu'da görev yapan Amina Noor Mohamed’in bir silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre BMMYK'den yapılan açıklamada, Amina Noor Mohamed isimli personelin, içinde bulunduğu araca ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Silahlı saldırıda başka bir insani yardım kuruluşu için çalışan ve aracı kullanan kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, öldürülen BM personelinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Guterres, insani yardım kuruluşları çalışanlarının her gün birçok tehlike ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.