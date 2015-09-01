Birleşmiş Milletler: Palmira'daki Bel Tapınağı yıkıldı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de antik kent Palmyra'daki Bel Tapınağı'nın yıkıldığını açıkladı.

BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafindan uzaydan çekilen ve Twitter'dan yayımlanan fotoğraflar, Roma İmparatorluğu'ndan kalma 2000 yıllık tapınağın imha edildiğini gösteriyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi önceki gün, IŞİD militanlarının Bel Tapınağı'nın bir bölümünü çok sayıda patlayıcı ile yıktığını duyurmuştu.

Suriye'nin antik yapılardan sorumlu yetkilisi Mamun Abdülkerim ise BBC'ye yaptığı açıklamada ise tapınağın "hala ayakta olduğunu" söylemişti.

IŞİD militanları geçen hafta Palmyra'daki bir diğer tapınak olan Baalşamin'i de havaya uçurmuştu.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Baalşamin Tapınağı'nın yıkılmasının "savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

IŞİD'in çocuk militanları da daha önce Palmyra'nın antik tiyatrosunda 20'den fazla Suriye askerini infaz etmişti.

Dünya Kültür Mirası listesinde

Palmyra, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde buluyor.

IŞİD antik kenti Mayıs ayında ele geçirmişti.

Suriyetlilerin Tedmur olarak adlandırdığı Palmyra, başkent Şam ile ülkenin doğusundaki Deyru'z Zor şehri arasındaki yol üzerinde, stratejik bir bölgede bulunuyor.

2011'de başlayan iç savaş öncesi Palmyra'yı her yıl 150 binden fazla turist ziyaret ediyordu.

IŞİD daha önce Irak'ta da İslam öncesi dönemden kalma bazı anıtları, "putperestliğin sembolü" olarak nitelendirerek imha etmişti.