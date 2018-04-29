Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'yi övdü. UNHCR Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi ağırlayan ülke olduğun söyledi. UNHCR verilerine göre Türkiye'de her 28 kişiden biri mülteci.

Bugünkü Dünya Mülteciler Günü öncesi UNHCR'nin dün yayımladığı yıllık Küresel Eğilimler raporunun sunumu için Roma'da Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, Türkiye'nin 2,9 milyon kişiyle en fazla sayıda mülteci ağırlayan ülke olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin mülteci konusundaki tutumu ve burada bulunan mültecilerin yaşam koşullarıyla ilgili sorumuzu yanıtlayan UNHCR Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, "Şüphesiz Türkiye zor bir durumda bulunuyor" dedi.

Sami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raporumuzda da söylediğimiz gibi Türkiye dünyada en çok mülteciyi ağırlayan ülke. Bu sıklıkla unutuluyor. Üstelik de Türkiye bunu ülke içinde hassas bir durum ve sınırlarında savaş varken yapıyor."

UNHCR raporunda da Türkiye'nin üst üste 3 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu vurgulandı. Rapora göre Türkiye'yi 1.4 milyon mülteciyle Pakistan ve 1 milyon mülteciyle Lübnan takip ediyor.

Mülteci sayısının nüfusa oranı sıralamasında ise Lübnan ilk sırada yer alıyor. Lübnan'da 6 kişiden biri mülteciyken, bu ülkeyi 11'de bir ile Ürdün ve 28'de bir ile Türkiye izliyor.

Basın toplantısında, her 3 saniyede 1 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ve 2016 sonu itibariyle dünyada evlerini terk etmek zorunda kalmış kişi sayısının 65,6 milyona ulaştığı bilgisi de paylaşıldı. Bu rakamın nüfus bakımından dünyanın en büyük 21. ülkesi olan Birleşik Krallığı geride bıraktığı vurgulandı.

UNHCR verilerine göre bu 65,6 milyon kişinin 22,5 milyonu başka bir ülkeye kaçan mültecilerden, 40,3 milyonu kendi ülkeleri içinde yer değiştirenlerden, 2,8 milyonu da sığınma başvurusunda bulunanlardan oluşuyor.

Mültecilerin yüzde 51'ini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Dünya genelindeki mültecilerin yüzde 55'i Suriye, Afganistan ve Güney Sudan'dan geliyor.

UNHCR Güney Avrupa Temsilcisi Stephane Jaquemet de Roma'da yaptığı açıklamada, Suriye'nin dışında Yemen ve Güney Sudan'da da çok dramatik bir insani kriz yaşandığını ancak çoğu kez bunların yeterince konuşulmadığını söyledi.

Jaquemet, dünya genelinde göçmen ve mültecilere karşı "zehirli" söylemlerle mücadelede medyanın önemli bir rol oynayabileceğini de vurguladı.