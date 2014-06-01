Birleşmiş Milletler: Mayıs ayında Irak’ta 799 kişi öldü

Irak'ta yönetime karşı El Kaide bağlantılı ve diğer radikal İslamcı örgütlerin yaptığı saldırıda en az 799 kişinin öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu (UNAMI) tarafından açıklanana rakamlara göre geçen ay 603 sivil ve 196 güvenlik görevlisi öldürüldü. UNAMI 1.108 sivil olmak üzere 1.409 Iraklı'nın saldırıda yaralandığını belirtti. Bir önceki ay 750 kişi yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, saldırılarda en büyük kaybı 315 kişi ile başkent Bağdat verdi. Kuzeydeki Nineva kenti 113 ölü ile onu izlerken Selahaddin kentinde 94 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu ölüm olylarına çatışmanın yaşandığı Anbar eyaleti dahil değil. Aralık ayından beri eyaletin başkenti Ramadi'nin bir kısmı ve Felluce İslamcı militanların işgali altında.

Aynı zamanda Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide'nin yan örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) 30 Nisan'da yapılan seçimlerden sonra yeni hükümetin oluşturulma sürecinde saldırılarını yoğunlaştırdı.

Şii Başbakan Nuri El Maliki'nin bloğu seçimlerde en çok oyu almıştı. 328 sandalyeli parlamentoda 92 sandalye alan Maliki tek başına çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurmakta zorlanıyor.

BM Irak Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov "Ülkeyi vuran şidder ve terör eylemlerinin devam etmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Siyasi liderleri kapsayıcı bir hükümeti hızlıca oluşturmaları ve Anbar'daki duruma kalıcı çözüm bulmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

Geçen yıl 2006-2007'deki mezhepsel çatışmadan sonra en kanlı yıl olarak tarihe geçti. BM verilerine göre 2013'te toplam 8.868 kişi yaşamını yitirdi.

2011 yılında ABD askerlerinin çekilmesinden sonra Şiiler ile Sünniler arasında gerilim iyice arttı ve bunun sonucunda şiddet olaylarında tırmanma yaşandı.