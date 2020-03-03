Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi istifa etti: Sağlığım bu stresi kaldıramıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İki buçuk yıldır Libya Özel Temsilciliği görevini yürüten Salame, sağlığının stresi daha fazla kaldırmadığını söyledi.

69 yaşındaki Salame, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, iki buçuk yıl boyunca Libyalı tarafları bir araya getirmeye, dış müdahaleleri engellemeye ve ülkenin birliğini korumaya çalıştığını belirtti.

Salame, “Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter’den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim” ifadesini kullandı.

Salame, geçen hafta savaşın sürdüğü Libya'daki taraflarla Cenevre'de ayrı ayrı görüşmeler yapmış, ancak ateşkes konusunda ilerleme kaydedilmemişti. Aksine akabinde BM tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bulunduğu Trablus şiddetli bombardımana tutulmuştu.