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Dünya

Birleşmiş Milletler kuruluşunun 72. Yılını kutladı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler 24 Ekim’de 1945 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin 72

24 Ekim 2017 20:47

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler 24 Ekim’de 1945 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin 72. yılını kutluyor. 72 yıl önce bu kuruluş belgesinin Güvenlik Konseyi’nin beş üyesinin de aralarında olduğu ülkelerin çoğunluğunun tasdiği ile Birleşmiş Milletler resmi şekilde kurulmuş oldu. 1948 yılından beri Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanan 24 Ekim’in, BM tarafından 1971 yılında üye ülkelere resmi tatil yapılması tavsiye edilmişti.
Birleşmiş Milletler kendini \"adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş\" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması\'dır.

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