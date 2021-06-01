Birleşmiş Milletler, İran nükleer programından kendilerine veri akışının kesildiğini bildirdi

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Birleşmiş Milletler atom gözlem kurumu, şubat ayı sonundan bu yana İran'ın nükleer programıyla ilgili verilere ulaşamadıklarını belirtti. Açıklamada bu tarihte İran'ın uluslararası gözlem örgütlerinin nükleer programına erişimini kısıtlama kararı aldığını ifade etti.

AP'nin görüntülediği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından üye ülkelere gönderilen bir gizli belgede BM kurumunun, "İran'ın çevrim içi zenginleştirme monitörleri ve elektronik mühürlerinden verilere ve önlem cihazlarının kayıtlarına ulaşamadığını" belirttiği görüldü.

IAEA da İran da daha önce erişimin kısıtlanacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu, ancak pazartesi ortaya çıkan rapor Tahran'ın erişimi açıklanandan da daha fazla kısıtladığını gösteriyor.

IAEA, elinde resmi veri bulunmadığı için İran'ın nükleer programı ile ilgili verileri artık sadece tahmin edebileceğini belirtti.