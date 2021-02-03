Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden Boğaziçi eylemleri açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMCHR), Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

BMCHR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin ve protestocuların derhal serbest bırakılması ve polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyoruz."

BMCHR'nin açıklamasında LGBT bireyleri hedef alan açıklamalar da kınanırken, şöyle dendi:

"Yetkililerin nefreti ve LGBT bireylere karşı ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz."

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 1 Şubat'ta Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve toplamda 108 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi içinde kalan öğrenciler, rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolarına devam etmişti. Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etmişti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığını ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söyledi. Polis müdahalesinde 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Dün (2 Şubat 2021) Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek için toplanan gruba da polis müdahale etmiş, 104 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara ve İzmir'de de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için toplanan gruplara polisin müdahalesi olmuş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.