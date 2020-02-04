Birleşmiş Milletler: İdlib'deki şiddet sonucunda iki ayda 500 bin kişi bölgeyi terk etti

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Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunun Rusya desteğiyle İdlib'e düzenlediği operasyonlar sonucunda yarım milyondan fazla insanın ülkenin batısında kalan son muhalefet toprağından kaçtığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü David Swanson, "1 Aralık'tan bu yana 520 bin kişi yerinden oldu. Bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

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Açıklanan sayı, İdlib'ten çıkanların oluşturduğu göç dalgasının savaşın başından beri görülen en büyük göç dalgalarından biri olacağını gösteriyor.

BM daha önce Aralık başından bu yana İdlib'i terk edenlerin sayısının 400 bin bandında olduğunu açıklamıştı.