Birleşmiş Milletler: Halep'te durum felaket

Birleşmiş Milletler'in, Suriye'ye insani yardım ulaştırmaktan sorumlu yetkilisi olan Jan Egeland, kentteki durumu "felaket" olarak nitelendirdi. Egeland, önümüzdeki gün ve saatlerin Halep için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade edemeyeceğini söyledi.

Egeland, Halep'te son günlerde herşeyin kötüye gittiğini vurguladı. Kentte düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 50'den fazla kişi ölmüştü.

Suriye savaş uçakları gece Halep'te, muhaliflerin denetimindeki bölgede bulunan bir hastane ile çevresindeki binaları vurmuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden doktorların da çalıştığı hastanede, aralarında çocuklar ve sağlık personelinin olduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalifler, Şam ve Moskova'yı suçluyor

Suriye ordusunun, bölünmüş kent Halep'in tamamını almayı amaçlayan bir operasyona hazırlandığı bildiriliyor. Muhalifler ise Şam yönetimini ve müttefiki Rusya'yı, zaten hassas dengelere dayanan ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Suriye ordusu son günlerde muhaliflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış, muhalifler de rejimin kontrolündeki bölgelere karşı saldırılar düzenlemişlerdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ABD ve Rusya'dan, Suriye'de duruma müdahale ederek, 27 Şubat'ta ilan edilen ateşkesin sürmesini sağmalarını istemişti.

Örgütlerin dışlanması

Beyrut'taki BBC muhabiri Jim Muir, ateşkesin ölüm döşeğinde olmasının nedenlerinden birinin, birçok muhalif örgütün süreçten dışlanması olduğunu söylüyor.

Jim Muir, bu örgütler arasında IŞİD'in yanı sıra, neredeyse tüm savaş bölgelerinde varlık gösteren El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

Muir'in vurguladığı bir diğer nokta da, Rusya'nın, muhalifler içinde önemli bir ağırlığa sahip Ahraruş Şam'ın da "terör örgütü" olarak kabul edilmesini istemesi.