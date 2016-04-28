Halep'te hastane vuruldu, doktor ve hastalar öldü

Suriye savaş uçaklarının gece yürüttüğü bombardımanda Halep'te isyancıların denetimindeki bölgede bulunan bir hastane ile çevresindeki binaların vurulduğu ve yirmiyi aşkın sivilin öldüğü haberleri geliyor.

Halep'teki son çocuk doktoru hayatını kaybetti

Bölgede bulunan aktivistler, saldırının rejim uçakları ya da Rus ordusunun gerçekleştirdiğini henüz bilinmediğini belirtti. Reuters'in son dakika olarak geçtiği habere göre, Rusya "Halep'te bir hastane vurduğunu" yalanladı.

Halep'te bir hastaneye yapılan bombardıman saldırısında bölgede çalışan son çocuk doktorunun da öldüğü haberi gelmişti. Çocuk doktoru Wasim Muaz'ın bu saldırılarda öldürüldüğü bilgisi gelmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden doktorların da çalıştığı hastanede ölenler arasında çocuklar ve sağlık personeli de bulunduğu bildiriliyor.

MSF ilk açıklamasında saldırıya uğrayan el Kuds hastanesinde, ölenlerden en az 14'ünün hastane personeli ve hasta olduğunu ve sayının yükselmesini beklediklerini bildirmiş, bir hastaneye saldırılmış olmasını kınamıştı.



4 dalga halinde saldırı



Yardım görevlileri ve muhalif kaynaklar el Kuds hastanesinin de vurulduğu hava saldırılarının gece yarısından az önce başladığını söylüyorlar.

Saldırıdan sonra ilk yardım çalışmalarını yürüten Sivil Savunma adlı gönüllü kuruluş ölü sayısının 6 hastane personeli ile birlikte 30'u bulabileceğini, ölenler arasında bir dişçi ve bu bölgede kalan son çocuk doktorlarından birinin de bulunduğunu kaydediyor.

Beyaz kasklılar adıyla da bilinen ilk yardım grubu dört dalga halinde gece boyu devam eden bombardımanda el Kuds hastanesine bitişik binaların da vurulduğunu ve enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif gözlem kuruluşu İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısını üçü çocuk olmak üzere en az 27 olarak verdi.



Halep'e nihai saldırı mı?



İnsan Hakları Gözlemevi son bir hafta içinde sırf Halep'te iki tarafın yürüttüğü saldırılarda 100'ü aşkın sivil öldürüldüğünü söylüyor.

Son bir hafta içinde ateşkese rağmen Suriye'deki çatışmalar tırmandı.

Suriye ordusunun Halep'e yönelik nihai bir saldırıya hazırlandığı yolunda haberler var.



Görüşmeler tehlikede



BM özel temsilcisi Staffan de Mistura dün ABD ve Rusya'ya en üst düzeyde müdahale ederek ateşkesi kurtarmaları çağrısı yaptı.

Mistura Suriye'de son iki gündür her 25 dakikada bir kişinin öldürüldüğünü ve her 13 dakikada bir kişinin yaralandığını söyledi.

Cenevre'deki BM nezdindeki barış görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin başkanı Muhammed Alluş hükümeti suçlayarak, "Herhangi bir siyasi adım atılabilecek iklim mevcut değil" diye konuştu.

Henüz hükümet tarafından suçlamalara yönelik bir açıklama gelmedi.