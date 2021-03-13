Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Libya'daki bütün yabancı güçler daha fazla gecikmeden çekilmelidir

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK), oy birliğiyle Libya'daki yabancı güçlere ve paralı askerlere "daha fazla gecikmeden" ülkeden çekilme çağrısı yapan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada ülkede seçime giden süreci yönetecek Libya Ulusal Birlik Hükûmeti'nin güvenoyu almasından BMGK'nın memnuniyet duyduğu belirtildi.

Konseyin 15 üyesinin de onayladığı açıklamada, "BMGK tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uyma ve tüm üye ülkelere de anlaşmanın uygulanmasına saygı gösterme çağrısı yapıyor" denildi. Açıklamada BM'nin uyguladığı silah ambargosuna uyma çağrısı da yapıldı.

BM verilerine göre Libya'da 2020 sonu itibariyle yaklaşık 20 bin yabancı ülke askeri ve paralı asker bulunuyordu. Son sayımdan bu yana bir geri çekilme gözlemlenmediği ifade edildi.