Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Azerbaycan-Ermenistan çatışması gündemiyle acil toplanıyor

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları nedeniyle kapalı kapılar arkasında acil olarak toplanma kararı aldı.

Toplantı TSİ ile çarşamba günü 00.00'da gerçekleşecek. Acil durum toplantısı talebinde Belçika bulundu. Almanya ve Fransa toplantının gündeme sokulmasına destek verdi.

Pazar günü konseyin sürekli üyelerinden olmayan Estonya, çatışmalar hakkında toplanılması gerektiğini ifade etmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre toplantının sonunda bir açıklama yayınlanması bekleniyor. Tüm taraflar anlaşmaya varamazsa sadece Avrupalı BMGK üyeleri bir ortak açıklama yayınlayacak.

Azerbaycan-Ermenistan arasında pazar günü başlayan çatışma pazartesi boyunca devam etti.