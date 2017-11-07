Birleşmiş Milletler gibi devlet okulu

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr

07 Kasım 2017 14:03

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda, Moldova\'dan Filipinler\'e, Dubai\'den Ukrayna\'ya 11 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriliyor.
Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, eğitim alanında da tercih edilen kentlerin başında geliyor. Konyaaltı Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda, birçok ülkeden öğrenciye eğitim veriliyor. 2000 yılında kurulan ve 2 bine yakın öğrencisi bulunan okulda Rusya, Moldova, Ukrayna, Filipinler, İran, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Kazakistan, Dubai ve Gürcistan olmak üzere 11 ülkeden 30 öğrenci eğitim görüyor. Farklı uyruklara sahip öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşı olan; ancak anne ya da babası yabancı onlarca öğrenci de okulda eğitimini sürdürüyor.
TERCİH NEDENLERİ FARKLI
Bazı öğrencilerin aileleri, turizm sektöründe çalıştığı için Antalya\'yı tercih ederken, bazı aileler ise iklimi ve doğası nedeniyle kente yerleşti. Eğitimlerine Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda devam eden yabancı öğrencilerin başarı durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiklerini dile getiren öğrenciler, Antalya\'da ve Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda okudukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.
İLÇE BİRİNCİSİ OKUL
Okula, yabancı öğrencilerin yanı sıra Türkiye\'nin farklı şehirleriyle kolejlerinden de birçok öğrencinin nakil yoluyla geldiği belirtildi. Özellikle son yıllarda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle başarı grafiği yükselen Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu, sportif ve sanatsal alanda da ön plana çıkıyor. Okul Müdürü Nail Tekel, son 3 yılda okullarının, devlet okulları arasında ilçe birincisi ve Antalya genelinde ilk 10\'da olduğunu söyledi.

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