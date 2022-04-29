Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kiev'de kabul etti: BM Güvenlik Konseyi başarısız oldu

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev'de yaptığı konuşmada kendi kurumunun Güvenlik Konseyi'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Ukrayna'nın başkentine yaptığı ziyaret sırasında Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir basın toplantısı düzenleyen Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin savaşı önlemekte de durdurmakta da başarısız olduğunu belirtti.

Guterres, "Çok açık konuşayım; Güvenlik Konseyi bu savaşı önlemek ve durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmayı başaramadı. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı, hüsran ve öfke kaynağı" dedi.

Girişimlerini artıracaklarını belirten Guterres, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'ya yaptığı para yardımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Rusya'nın daimi üyelerinden olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin görevi küresel barış ve güvenliği sağlamak. Konsey, işgal başladığından bu yana harekete geçmekte zorlandığı için sıkça ağır şekilde eleştiriliyor.