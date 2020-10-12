Birleşmiş Milletler: Gazze'de Filistinliler çöpte yemek arıyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, Gazze'deki Filistinlilerin daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yoklukla mücadele ettiğini ve insanların çöpte yemek aradığını söyledi.

Lübnan, Suriye, Ürdün, Gazze ve daha birçok yerde pandemi nedeniyle Filistinli sığınmacıların çok zorlu günler geçirdiğini söyleyen Lazzarini, "Acı çekiyorlar ve umutsuzlar" dedi.

Lazzarini, UNRWA raporlarına atıfta bulunarak, "Gazze'de insanlar yemek için çöpleri karıştırıyor" diye konuştu. UNRWA Direktörü, insanların ailelerine bir veya iki öğün yemek sağlayabilmek için mücadele verdiğini ifade etti.