Birleşmiş Milletler'e Hotel Ruanda filminin esin kaynağı Paul Rusesabagina'nın davasına müdahale çağrısı

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Yaptıkları Hotel Ruanda filmine konu olan insan hakları aktivisti Paul Rusesabagina'nın avukatları, Birleşmiş Milletler'e müvekkillerinin davasına müdahale etme çağrısında bulundu.

Geçen hafta Ruanda Soruşturma Bürosu (RIB) tarafından gözaltına alınan Rusesabagina'nın işkence riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Birleşmiş Milletler İşkence Raportörü Nils Melzer'e gönderilen mektupta Rusesabagina'ya geçmişte de yapılan muameleler göz önüne alındığında aktivistin tehlike altında olduğu belirtildi.

Avukatlar, BM'nin Ruanda hükûmetine ulaşıp Rusesabagina'nın hâlâ hayatta olduğuna dair kanıt sunmasını talep etmelerini istedi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yaptığı bir basın toplantısında Rusesabagina'nın kaçırıldığı iddialarını yalanladı ve insan hakları aktivistinin gözaltına alınma sürecinde her şeyin hukuka uygun biçimde yapıldığını belirtti.