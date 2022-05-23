Birleşmiş Milletler'den maymun çiçeği virüsüyle ilgili ırkçılık ve homofobiyi besleyen haberlere tepki

Birleşmiş Milletler AIDS ajansı (UNAIDS), şu ana kadar 15 ülkede görülen maymun çiçeği virüsüyle ilgili bazı aktarımların ırkçı ve homofobi söylemlerini beslediğini belirterek önyargı oluşturduğunu, salgınla ilgili atılan adımları zedelediğini söyledi.

UNAIDS, tespit edilen maymun çiçeği virüsü vakalarının belirgin bir oranının eşcinsel, biseksüel erkekler arasında görüldüğü ancak bulaşın yakın fiziksel temasla gerçekleştiği bilindiği için virüsün herkese bulaşabileceğini söyledi.

UNAIDS, maymun çiçeği virüsüyle ilgili bazı haberlerin virüsün daha önce görüldüğü Afrika’dakiler ve LGBTİ+ için homofobik ve ırkçı ithamlara sebep olduğunu belirtti.

UNAIDS Direktörü Matthew Kavanagh “Önyargı ve suçlama, bunun gibi salgınlarda verilen yanıta güven ve kapasiteyi zedeliyor” dedi. Kavanagh, bu tür önyargıların insanların tıbbi yardım almasını engellediğini, vaka tespitini zorlaştırdığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika’da nadir görülen bir viral enfeksiyon olsa da son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya’da görüldü.

Semptomları arasında yüksek ateş, ağrı, kaşıntı, vücutta lezyonlar olan maymun çiçeği virüsünün hane teması ya da cinsel temas gibi yakınlıklarda bulaşabileceği biliniyor.