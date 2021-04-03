Birleşmiş Milletler, cinsiyet eşitliği için harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, pazartesi günü Mexico City'den çevrimiçi olarak başlayan Jenerasyon Eşitlik Forumu'na yaptığı açıklamada, kadınlar için cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının "bu yüzyılın bitmemiş insan hakları mücadelesi" olduğunu söyledi.

Guterres, cinsiyet eşitliği mücadelesinde son yıllarda elde edilen önemli zaferleri kabul etmesine rağmen, ilerlemenin yavaş olduğunu vurguladı. Bu süreçte 'gerici' yasalar yeniden su yüzüne çıkarken, kadınları hedef alan şiddet arttı ve Covid-19 salgınının "sarsıcı etkileri" birçok kazancı yok etti.

Genel Sekreter, "Herkesin ayrımcılık yapmadan ve korkusuzca insan haklarını gerçekleştirebileceği daha eşit, daha adil, daha sürdürülebilir bir dünya yaratma arayışımızı yeniden canlandırma zamanı" dedi.

Jenerasyon Eşitliği Forumu, cinsiyet eşitliği konusundaki küresel taahhütleri ilerletme çabalarında hükümetleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü ve gençleri bir araya getiriyor. Jenerasyon Eşitlik Gençlik Görev Gücü'nden Elvira Pablo, "Biz gençler, eyleme geçmeden yapılan konuşmaları ve taahhütleri duymaktan yorulduk. Şimdi harekete geçme zamanı" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Forum, BM'nin cinsiyet kurumu BM Kadınları tarafından, Meksika ve Fransa Hükümetleri ile ortaklaşa düzenleniyor. İlk üç günlük toplantı Meksika'nın başkentinde yapıldı ve 'doruk noktası' Haziran ayında Paris'te gerçekleşecek.

Genel Sekreter Guterres, "Haziran ayında Paris'e vardığımızda, masada cesur taahhütler, yatırımlar ve cinsiyet eşitliği için güçlü etkilere sahip olacak hareketler görmek istiyoruz" dedi.

BM Kadın İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka'ya göre forum, dünyada gerçek bir değişim gerçekleştirme şansı sunuyor. Mlambo-Ngcuka, "Geçmişteki hataları ikiye katlamak yerine geleceğe krizin ötesinde bakmak istiyoruz. Kadınlar için işe yarayan yeni, feminist bir ekonomik model ve kadınlar için güvenli bir dünya inşa etmek için bir fırsat istiyoruz. Bu tür ekonomik modeller hem insanlara hem de gezegenimize özen göstermeye öncelik verir" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, kadınların eşitlikçi haklarını korumak ve ayrımcı yasaları yürürlükten kaldırmaktan başlayarak, ülkeler salgından kurtulurken uygulanacak beş eylem alanını ana hatlarıyla açıkladı. Eşit temsilin sağlanması için özel tedbirler ve kotalar oluşturulması için çağrıda bulundu ve eşit ödeneğin yanı sıra iş koruma ve sosyal koruma politikalarına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Guterres, hükümetleri pandemide ortaya çıkan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet artışını gidermek için acil müdahale planlarını uygulamaya çağırırdı. Genel Sekreter, "Sürmekte olan kuşaklar arası geçişe, daha adil ve eşit bir dünyayı savunan gençlere yer verin" dedi.