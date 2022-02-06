Birleşmiş Milletler, Çin Devlet Başkanı Şi'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'ten Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim sağlanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Çin'de bulunan Guterres, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular, iklim değişikliği, salgınla mücadele ve Covid-19 aşısına eşit erişim gibi konular ele alındı.

Guterres, Şi'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine ve insan hakları durumunu gözlemlemesine izin vermesini de istedi.

Birleşmiş Milletlere göre 1 milyon kadar Uygur Türkü Çin tarafından toplama kamplarında tutuluyor. Çin makamları iddiaları reddederek buraların radikalleşmeye karşı kurulan 'mesleki eğitim merkezleri' olduğunu iddia ediyor.

Uluslararası kamuoyu Çin'in Uygurlara yönelik politikalarına tepki gösteriyor. Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere pek çok uluslararası örgüt de Çin'den toplama kamplarında tutulan Uygurları serbest bırakılmasını ve kampların kapatılmasını istiyor.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.