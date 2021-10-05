Birleşmiş Milletler: Afgan göçmen alan ülkelere daha fazla yardım sağlanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'a komşu ve göçmen alan ülkelerin hazırlıklarını güçlendirmek için daha fazla uluslararası yardım almalarının sağlanması gerektiğini söyledi. Grandi, "Afganistan'a komşu İran, Pakistan ve daha uzaktaki 300 binden fazla Afgan mülteci ve 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye yönelik derin endişe duyuyorum" dedi.

Filippo Grandi, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 72. İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Grandi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir başka büyük Afgan mülteci krizinin ortaya çıkmasını önlemek için her şey yapılmalıdır”

“Kabil'e komşu ülkeler İran, Pakistan ve daha uzaktaki 300 binden fazla Afgan mülteci ve 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye yönelik derin endişe duyuyorum. Bir başka büyük Afgan mülteci krizinin ortaya çıkmasını önlemek için her şey yapılmalıdır.”

Grandi Afganistan'a komşu ve göçmen alan ülkelerin hazırlıklarını güçlendirmek için daha fazla uluslararası yardım almalarının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.