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Dünya

Ban Ki-mun: Suriye'de ve bölgedeki kaos kimseye fayda vermez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'ye yapılacak bir saldırının çok daha fazla kaosa neden olabileceğini söyledi

04 Eylül 2013 00:43

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleye dair şöyle konuştu:

"Her türlü cezalandırıcı müdahalenin daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi ve siyasi çözüm çabalarına yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmalıyız. Suriye'de ve bölgedeki kaos hiç kimseye fayda vermez."

Ban, Suriye konusunda düzenlenen basın toplantısında, BM heyetinin incelemelerine ilişkin, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve diğer üyeleri bilgilendirmeyi sürdürdüğünü ve bu kapsamda bugün  BMGK'nın geçici 10 üyesinin bilgilendirildiğini ifade etti.

Ake Sellström liderliğinde yürütülen çalışmanın önemine vurgu yapan Ban, 'BM inceleme misyonun başarısı herkesin yararına. Ekibin raporunu tamamlamasına fırsat verilmeli' ifadelerini kullandı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, heyetin objektif, tarafsız ve uluslararası kabul edilmiş standartlara göre çalıştığını dile getiren Ban, bölgeden toplanan butün delillerin yarın itibarıyla belirlenmiş laboratuvarlara ulaşacağını olacağını bildirdi.

Misyonun çalışmalarını hızlandırdığını ancak raporun bilimselliğinin riske edilmesini istemediklerini belirten Ban, Guto incelemesi tamamlanınca Güvenlik Konseyi ve üye ülkeleri bilgilendireceğini aktardı.

Kimyasal silah kullanımının hazırlanmakta olan raporlarla onaylanması durumunda kim tarafından kullanılırsa kullanılsın bunun uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirten Ban, sorumluların muhakkak yargılanması ve kimsenin muaf tutulmaması gerektiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nden iddiaların onaylanması halinde birlik olmalarını ve gerekli tepkiyi vermelerini isteyen Ban, BMGK'nın liderlik sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası barış ve güvenliğin birinci sorumluluğunun BMGK'da olduğuna değinen Ban, BM kimyasal silah inceleme heyetinin hazırlayacağı raporu Konseyin değerlendirmesini ve her şeyin BM Şartı içinde hayata geçirilmesini istediğini söyledi.

Ban, güç kullanmanın, BM Şartı'na göre kendini savunma ve BMGK'nın onayı ile mümkün olabileceğini de vurguladı.

Ban, gelecekte tekrar kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi için cezalandırcı bir müdahalede bulunulması görüşünü de değerlendirerek, "Her türlü cezalandırıcı müdahalenin daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi ve siyasi çözüm çabalarına yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmalıyız. Suriye'de ve bölgedeki kaos hiçkimseye fayda vermez. Uluslararası aktörlerden Cenevre-2 konferansının bir an önce toplanması için çaba sarfetmelerini istiyorum" diye konuştu.

Suriye halkının acılarına son verilmesinin önemine de işaret eden Ban, bölgede askeri önlemleri değil, diplomatik çözüm çabalarının artırılmasını talep etti.

Ban, Rusya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde de liderlerle görüşerek, Suriye'deki krizin sona ermesi ve insani yardım sağlanması için çaba harcayacağını vurguladı.

Guta'daki olayın ardından diğer hadiselerin de inceleneceğini aktaran Ban, BM heyetinin hazır olunca tekrar bölgeye gideceğini ve nihai raporlarını hazırlayacağını ama henüz takvimin belirlenmediğini söyledi.

Barack Obama'nın açıklamalarının sorulması üzerine ise Ban Ki-mun, ABD Başkanı'nın, vereceği bir karar öncesi Amerikan halkına ve özellikle de Kongre'ye danışmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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