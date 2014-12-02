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Dünya

Birleşmiş Milletler, 5 ülkede Suriyeli sığınmacılara gıda yardımını durdurdu

'Birçok aileye yapılan gıda yardımının kesilmesi yıkıcı sonuçlar doğuracaktır'

02 Aralık 2014 08:03

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin de aralarında olduğu 5 ülkede bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik gıda yardımını durdurdu. Gerekçe, bağışçıların sözlerini yerine getirmemesi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, yaklaşık 1,7 milyon Suriyeli'ye gıda yardım kuponu dağıtımını durdurduğunu açıkladı.

Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, bağışçıların taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan kaynak yetersizliği yüzünden Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır'daki Suriyeli mültecilere yapılan gıda yardımının askıya alındığı belirtildi.

Programın Direktörü Ertharin Cousin, "Birçok aileye yapılan gıda yardımının kesilmesi yıkıcı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Cousin, bu durumun, mültecilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacağını, bunun da Suriyeli'leri misafir eden ülkelerde sorunlar yaratabileceğini ifade etti.

Aralık ayında yardımların sürdürebilmesi için 64 milyon dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada yeterli kaynağın sağlanması durumunda gıda yardımının devam edeceğini vurgulandı.

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