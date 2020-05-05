Birleşmiş Markalar Derneği: Perakendede en az yüzde 25 küçülme öngörüyoruz

Koronavirüs salgınında üretim ve perakende ticarette yaşanan duraksama, bu hafta bazı markaların açılış kararı almasıyla birlikte yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. 250 milyar TL'lik ciro ve 70 bin perakende satış noktasını temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, normalleşmenin ise 2021 başına sarkabileceğini aktardı.

Sözcü'den Samiye Başçı'nın haberine göre, kendi bünyelerindeki 384 markanın mağazaları 19 Mart'ta kapattığını, online satış dışında nakit akışının durduğunu söyleyen Öncel, "Perakendeci elinde kalan son kaynağı çalışanını, tedarikçisini mağdur etmemek ve vadesi gelen çekleri ödemek için kullandı. Biz her biri ülkenin değeri olan firmalarımızı ayakta tutmaya, istihdamımızı korumaya çalışırken, AVM yönetimlerinin ve mağaza sahiplerinin kira derdine düşmelerini, haftalardır bu konuyu konuşmak zorunda kalmamızı çok acı buluyoruz" dedi.

Bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "Perakende alışverişte e-ticaretin payı çok hızlı şekilde artmaya devam edecek. Öte yandan önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olağanüstü gelişmeler için hem ulusal mevzuatlarda hem firmalar arası sözleşmelerde hem de kira kontratlarında artık ciro kirası yönünde uyarlamalar yapılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün dayanışmaya yanaşmayanlar yarın mağazalarını kiraya verecek firma bulamayabilir"

Öncel, "Covid-19 sonrasında yeni bir iflas veya konkordato dalgası bekleniyor mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Süre uzar ve dayanışma olmazsa pek çok işletmede büyük sorunlar yaşayacağız. Eğer bu zor günlerde dayanışma ruhunu istenen ölçüde canlandıramazsak hem markalarımız hem de genel olarak ülke ekonomimiz için istenmeyen sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalabiliriz.

Bugün dayanışmaya yanaşmayanların yarın mağazalarını kiraya verecek firma bulamayabileceklerini düşünüyoruz."

"Perakendede en az yüzde 25 küçülme öngörüyoruz"

Yıl sonu için küçülme tahminini de aktaran Öncel, şöyle konuştu:

"Organize perakendenin cirosu son yıllarda cari fiyatlarla ortalama yüzde 12-15 büyüme kaydediyordu. 2020'ye de yine benzer bir büyüme hedefi ile başladık. Ancak salgınla birlikte tüm planlarımız alt üst oldu. Mevcut durumun haziran sonuna kadar devam etmesi durumunda perakendede en az yüzde 25 küçülme öngörüyoruz."