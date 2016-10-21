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Ekonomi

Birleşmiş Mağazalar Derneği Başkanı: Daha önce böyle bir dönem yaşamadık

"Son bir yılda bir uzaylılar gelmedi, onun dışında çok şey oldu"

21 Ekim 2016 14:31

Birleşmiş Mağazalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi ve kârlılık oranlarının düşmesiyle mağazalarda başlayan sıkıntıların, tüm alışveriş merkezlerine sıçrayabileceğini söyledi. Önel, "15 Temmuz darbe girişimi süreci, öncesinde ve sonrasında turizmde yaşanan kayıplar bulunuyor. 51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadığımızı söyleyebilirim" dedi.

Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘başkanlık sistemi’ni içeren anayasa teklifini en kısa sürede Meclis’e getireceklerini ve sonuç ne olursa olsun referanduma gidileceğini açıklamasının ardından dolar tarihi rekor kırmış ve 3.0974 seviyesine ulaşmıştı.

Rekor seviyeye ulaşmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, doların 3 lira civarına ulaşmasının bekledikleri ve istedikleri bir olduğunu söylemişti.

 

"Böyle bir dönem yaşamadık"

 

 

Reuters’ın haberine göre, BMD’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Öncel, özellikle geçmişte döviz bazlı yapılan kontratların son yıllardaki kur artışıyla beraber büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, “Kapanmak zorunda kalan mağazaların büyük çoğunluğu dükkân sahibinin kira indirimine yanaşmamasından kapandı” dedi.

Öncel şöyle devam etti:

“Mağazaların gelir düşüşlerindeki nedenlerin arasında dolardaki artış, 15 Temmuz darbe girişimi süreci, öncesinde ve sonrasında turizmde yaşanan kayıplar bulunuyor. 51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadığımızı söyleyebilirim. Basiretle açıklanamayacak, öngöremeyeceğiniz bazı konular var. Son bir yılda bir uzaylılar gelmedi, onun dışında çok şey oldu. Rusya ile yaşayacağımız uçak krizi sonrasında turist sayısındaki düşüşü nasıl öngörebilirsiniz?”

 

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