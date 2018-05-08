BİRLEŞME VE SATINALMALAR – Takeda, Shire'ı 62.42 milyar dolara almak için anlaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Japon ilaç şirketi Takeda, Londra borsasında işlem görmekte olan Shire’ı 62.42 milyar dolara alıyor. Hisse başı verilen teklif 30.33 dolara yükseltilerek anlaşma sağlandı.

Moody’s’e ait bir analitik şirketi olan Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre 25 Nisan’da ABD’li medya ve telekomünikasyon şirketi, Sky televizyon grubunu almak için 40.9 milyar dolar teklif götürdüğünü açıkladı.

ABD merkezli özel sermaye fonu Apollo, İngiliz otobüs ve raylı araç işletmecisi First Group’a yaptığı teklifi geri çekti.

23 Nisan ile başlayan haftada gerçekleşen birleşme ve satınalmalara ilişkin haberlerin değerlendirildiği raporda şu bilgiler verildi:

“Hindistan telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Bharti Infratel yine Hindistan’da hissesi bulunan Indus Towers’ın kalan yüzde 58’lik kısmını alarak dünyanın sayıca en büyük anten şirketlerinden birini oluşturacak. Birleşme oranına göre Indus’un değeri 11 milyar dolara denk geliyor.”