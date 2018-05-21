BİRLEŞME VE SATINALMALAR – GE ulaştırma birimini ABD'li Wabtec ile birleştirecek

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – General Electric tren motorları üreten ulaştırma biriminin, ABD’li demiryolu sektörüne ekipman üreticisi Wabtec Corp ile birleşmesi için anlaşma yapmak üzere olduğunu açıkladı.

CNBC’de yer alan habere göre iki şirketin birleşiminden oluşacak yeni şirketin değeri 20 milyar doların üzerinde. Ayrıca birleşme olduğu takdirde, Ağustos’ta göreve gelen General Electric CEO’su John Flannery’nin imza atacağı en büyük anlaşma olacak.

Veri şirketi IHS Market Ltd. kendisinden küçük rakibi Ipero’yu Blacstone Group LP ve Goldman Sachs’ın özel sermaye fonundan 1.86 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre satın alma işlemlerinin 2018’in ikinci yarısında sonlanması öngörülüyor ve anlaşmanın rekabet kurulundan onay alması gerekiyor.

Filipinli Ayala Holding’e ait AC Energy Inc ise kömür yakıtlı enerji biriminin yüzde 50 hissesini satmaya hazırlandığını duyurdu. Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren şirket bu anlaşma ile bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi planlıyor.

Şirketin bugünkü varlıklarının yüzde 80’i termal enerji üretirken, yüzde 20’si yenilenebilir enerjide.

Moody’s’e ait bir analitik şirketi olan Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre 5 Mayıs ile biten haftanın en büyük anlaşmaları ise Japon ilaç şirketi Takeda’nın 62.4 milyar dolara Birleşik Krallık merkezli Shire’ı alması oldu.

Değeri itibariyle aynı tarihlerdeki ikinci büyük anlaşma ise telekomünikasyon şirketi Vodafone’un yine Birleşik Krallık merkezli kablolu televizyon şirketi Liberty Global’in Almanya, Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti birimlerini satın alması. Rapora göre Vodafone şirketin Avrupa’daki bu birimleri için 21.7 milyar dolar ödeyecek.