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Ekonomi

BİRLEŞME VE SATINALMALAR – CEE bölgesinde birleşme ve satınalmalar 12 ayın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki şirketleri hedef alan birleşme ve satınalmalar 401 anlaşma ve toplam değeri 2

27 Nisan 2018 18:26

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki şirketleri hedef alan birleşme ve satınalmalar 401 anlaşma ve toplam değeri 2.3 milyar euro ile 12 ayın en düşük düzeyine geriledi. Mart ayında bölgedeki toplam 734 birleşme ve satınalmanın toplam değeri 9.8 milyar euro olmuştu.
Moody’s’e ait bir analitik şirketi olan Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre en büyük birleşme ve satın almalarda Rusya bariz şekilde öne çıkarken, en büyük birleşme haberi Polonya’dan geldi. Bank BGZ BNP Paribas, Polonya’da faaliyet gösteren Raiffeisen Bank Polska’nın bankacılık birimini 775 milyon euroya satın almayı planladığını açıkladı.
Rusya ve Ukrayna’daki birleşme ve satınalmalar azalırken, Polonya, Slovenya ve Makedonya’daki şirketleri hedef alan birleşme ve satınalmalar arttı.
Polonya 928 milyon euro ile en fazla birleşme ve satınalmanın olduğu ülke oldu. Öte yandan Raiffeisen Bank Polska’nın alınması bu toplamın yüzde 84’üne denk geliyor.
Japonya merkezli Fujifilm’in Xerox ile birleşme için görüşmelere tekrar başladığı duyuruldu. ve Xerox hissedarlarından gelen baskı üzerine daha önce anlaşılamayan 6.1 milyar dolarlık birleşmede fiyatını yükseltmeye çalıştığını açıkladı.
Japonya’da Kobe Steel gayrimenkul birimindeki hisselerinin yüzde 75’ini Japon gayrmimenkul firmalarına satacak.
Yunanistan’ın ikinci büyük bankası National Bank of Greece ise sigorta birimi National Insurance’ın satış sürecine devam edeceğini açıkladı.
Kanada’da ise madencilik şirketi Agnico Eagle Mines tüm kobalt tesislerini satmayı planladığını ayrıca ABD’deki bazı altın varlıklarını sattığını açıkladı.

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