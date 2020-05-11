Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Sirkeci Liman sahasının Yeşilay’a devrine sessiz kalmayacağız

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Sirkeci Liman sahasındaki trenlerin limana ulaşacağı hatların ve kullanılacak manevra alanlarının Yeşilay’a bir protokol ile devretme hazırlıklarının son aşamasına gelindiği duyurdu. BTS Merkez Yürütme Kurulu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “TCCD'ye ait alanların, yandaş kişi ve kurumlara devredilmesine sessiz kalmayacağız, bu yağma ve talana müsaade etmeyeceğiz” denildi.

BTS'den yapılan açıklamada, kamuya ait bir alanın tamamen ticari faaliyette bulunmak amacıyla başka bir işleticiye devredilmesi konusunda TCDD Genel Müdürlüğüne Bilgi Edinme Yasası kapsamında görüş sorulduğu fakat bir yanıt alınamadığı kaydedildi. Devredilmesi planlanan 5 bin metrekare alanın başka hiçbir kuruluşun haberi olmadan direkt Yeşilay’a devredildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada henüz devir gerçekleşmeden devir ön hazırlıkları içinde, TCDD Sirkeci Gar’dan Yedikule’ye kadar olan Yüzeysel Hattın yenileme işine KKC Konsorsiyumu tarafından başlanmıştır. KKC tarafından Sirkeci Gar Havzasında bulunan Sirkeci Feribot iskelesinin yollarının tamamını, bu yolların bağlantı yolları da Gülhane köprüsüne kadar kısmen sökülmüştür. KKC işçileri söz konusu sahada bulunan yol işçilerinin kaldığı barakaya yerleştirmiştir. Yan tarafta bulunan ve manevra yapan personel tarafından kullanılmakta olan binanın da TCDD tarafından boşaltılması istenmiştir. Yeşilay, Sepetçiler Kasrında bulunmakla beraber önceki yıllarda TCDD Feribot iskelesine ait yollara el koymuş, rayların üstü kapatılmış, 'Sadece feribot geldiğinde burada yükleme boşaltma yaptırırız' diyerek bu bölgenin bir kısmına ruhsatsız olarak iki katlı bir bina da yapmıştır.”

"İktidarın talimatıyla yapıldı"

"Son yıllarda demiryollarının en kıymetli arazileri kamu hizmeti kaygısı taşımadan ticari ve hukuki kriterlere uyulmadan adrese teslim olarak yandaşlara iktidar tarafından peşkeş çekilmektedir" denilen açıklamada, Ankara Gar’da 70 bin metrekarenin, Haydarpaşa’da 20 bin 500 metrekarenin ve Sirkeci’de 4 bin 500 metrekare alanı bu şekilde yağmalandığı kaydedildi. Açıklamada, "Şimdiyse bahçesinin yarısından geçen rayların üzerine ağaç kaplama yaparak düğün salonu işleten Yeşilay’a, burası yetmemiş olacak ki asli görevi olan düğün salonu işletmeciliğini daha iyi icra etmek için TCDD ye ait feribot iskelesini ve yollardan oluşan 5.000m2 lik alanı, hiçbir kritere uyulmadan fütursuzca el konulmaya peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır. Bunun iktidarın talimatıyla yapıldığı çok açıktır” denildi.

"İzin vermeyeceğiz"

Bu alanın devrine izin verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu alanın devredilmesi için 'Şimdilik TCDD’nin yeterince ihtiyacı yoktur' şeklinde onay veren TCDD bürokratları kimlerdir?, "Bu bürokratlara baskı yapılmış mıdır?, Yeşilay'ın Yönetim Kurulunda nüfuzlu kişilerin bulunması bu kararı almada etkili olmuş mudur?” diye soruldu.