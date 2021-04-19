Birleşik Metal-İş: Fabrikalarda vaka sayısı bir ayda 17 kat arttı

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre; Covid-19 metal fabrikalarında yeniden yükselişe geçti. Vaka sayısı her hafta ikiye katlıyor. Bir ayda vaka sayısı 17 kat arttı.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), temsilciliklerden derlediği ve metal işkolunda 100 civarı fabrikanın bilgisinin yer aldığı bu verileri paylaştı.

Ağustos ayının son haftasından bu yana, düzenli olarak haftalık Covid-19 vaka verilerini derleyen BİSAM’ın çalışmasına göre, sendikanın toplusözleşme yaptığı işyerlerinde çalışan 30 bin işçi içinde, aktif vaka sayısı 9-15 Kasım 2020 haftasında 771 vaka ile zirveye ulaşmıştı. Söz konusu sayı 1-7 Şubat 2021 tarihinde 12’ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1-7 Mart 2021 haftasında 14 iken, bu sayı 8-14 Mart 2021 haftasında 3 kattan fazla artarak 41’e, 15-21 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 50 artarak 63’e, 22-28 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık iki kat artarak 117’ye, 29 Mart-4 Nisan 2021 haftasında yaklaşık iki kat artarak 238’e yükseldi. Buna göre söz konusu fabrikalarda bugüne kadar görülen aktif vaka sayısı en az 4.413.

Açıklamada, “Kimi işyerlerinde Covid- 19’a birden fazla yakalanan işçilerin olduğu görülüyor. Metal işkolunda çalışan işçiler arasında aktif vaka sayılarının hızla arttığı görülmektedir. Bir ayda aktif vaka sayısı 17 kat artmıştır” denilen açıklamada, “Söz konusu sayıların katlanarak gittiği görülmektedir. Bu eğilim devam ettiği taktirde 2 hafta içinde yeni bir zirve kaçınılmazdır. Aktif vaka sayılarının yaklaşık yüzde 45’inin Gebze bölgesinde olduğu belirtilirken “Sendika üye sayısının da yoğun olduğu Gebze bölgesi için bu veriler endişe vericidir” denildi.