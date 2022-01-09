Birleşik Metal-İş, 14 fabrikada greve çıkacak

MESS sürecindeki uyuşmazlık nedeniyle Birleşik Metal-İş, 14 fabrikada 4 bin 671 üyesiyle greve çıkacak.

BirGün gazetesinden Rıfat Kırcı’nın haberine göre, 14 Ocak’ta 4 şirketin 6 fabrikasın, 18 Ocak’ta ise 6 şirketin 8 fabrikasında greve çıkılacak. Grevlerden metal sektörünün devlerinden olan Kroman, Sarkusan gibi şirketler de etkilenecek.

MESS toplu sözleşme süreci 12 Ekim’de başladı. Birleşik Metal-İş, Türk-Metal ve Özeçelik-İş sendikaları masaya oturdu. İşveren örgütü MESS’in ücretlere yapılacak ilk zam teklifi sadece yüzde 12 oldu. Bunun üzerine uyuşmazlık yaşandı. Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlü olduğu tüm fabrikalarda eylemlere başladı. Ekonomik çöküşe, alım gücünün yok olmasına, derinleşen yoksulluğu dikkat çekilen eylemlerde metal sektörünün özellikle salgın sürecinde kârlarını katladığı hatırlatıldı.

Grev kararının açıklanması üzerine MESS, ikinci teklifini 23 Aralık’ta yaptı ve sadece yüzde 5’lik bir artışla yüzde 17’ye çıkardı. Yeni teklif işçilerin öfkelenmesine neden oldu. Birleşik Metal-İş sendikası örgütlü olduğu tüm fabrikalarda tepki eylemleri yaparken, 14 Ocak’ta Kroman, Totamak, Sarkuysan ve Çimsetaş şirketlerine bağlı 6 fabrikada greve çıkacağını duyurdu.

MESS bunun üzerine 4 Ocak’ta Birleşik Metal-İş sendikası ile tekrar görüştü. Yeni teklif yüzde 21 oldu. Bu artış da yetersiz bulunurken 18 Ocak’ta Anadolu Isuzu, Arpek Arkan Parça Alüminyum, Cengiz Makina, Demisaş Döküm, Stow ve Türk Prysmıan işyerlerine bağlı 8 fabrikada greve çıkacağını duyurdu. Böyle grev yapılacak fabrika sayısı 18’e yükseldi.

Sendika işçi ücretlerin ilk 6 ay için en az yüzde 30, sosyal yardımlara ise en az yüzde 45 zam talep ediyor. Taleplerinin altında hiçbir teklife imza atmayacağını belirten sendika MESS’e uzlaşmacı bir tutum sergilemesi çağrısında bulunuyor.