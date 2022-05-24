Birleşik Markalar Derneği'nden enflasyon için üç öneri

Enflasyonun nisan ayında yüzde 70’e dayandığını hatırlatan Birleşmiş Markalar Derneği ( BMD) Başkanı Sinan Öncel, kira artışlarına esas olan yıllık TÜFE ortalamasında bir üst sınır belirlenmesini, mülk sahiplerine kira gelirleri için belli bir süre vergi muafiyeti ya da indirim getirilmesini, genel gider yönetmeliğinin de sektörün beklentileri doğrultusunda güncellenerek bir an önce çıkarılmasını önerdi.

Organize perakendede canlılık nisanda da genel olarak sürerken maliyetlerde ve giderlerde tahminlerin üzerindeki artış, sektörü endişelendiriyor.

Sektörün önümüzdeki aylarda zorlanmaya başlayacağını vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, maliyet artışlarının frenlenmesi ve enflasyonla mücadele için üç maddelik öneride bulundu.

"Keyfi artışlarla karşı karşıyayız"

Tüketicinin fiyat artışı beklentisi ile ihtiyaçlarını öne çekmesi nedeniyle satışların genel olarak iyi gittiğini, ancak maliyetleri fiyata yansıtamayan markalar için marjın daraldığını vurgulayan Öncel, şunları söyledi:

“Organize perakende için kira ve AVM’lerdeki genel giderler en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Bazı AVM’lerde kiranın yüzde 20’sine varan oranlarda genel gider faturası kesiliyor. Biz yıllardır AVM’lerde kontrolsüz ve şeffaf olmayan genel giderlerden şikâyet ederken üstüne bir de özellikle cadde mağazalarının kiralarında yasal sınırın üzerinde keyfi artışlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Kira artışları önümüzdeki aylarda perakendeci için çok daha yakıcı bir sorun haline gelecek. Nisan ayı itibarı ile ÜFE ve TÜFE arasındaki fark yüzde 52’ye ulaşmış bulunuyor."

Öncel, ciddi bir sorun haline gelen ve yüzde 70’e dayanan tüketici enflasyonunun frenlenmesi için önerilerini şöyle sıraladı:

-Konut ve işyerlerindeki kira artışlarında TÜFE ortalamasına bir üst sınır belirlenmesi

-Mülk sahiplerine kira gelirleri için belli bir süre vergi muafiyeti ya da indirim getirilmesi

-AVM’lerde maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesi. (İHA)