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Dünya

Birleşik Krallık'tan, Suudi Arabistan'a uluslarası hukuk uyarısı

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık, Suudi Arabistan'ı Yemen'e gıda gönderilmesini engelleyerek uluslararası hukuka aykırı davrandığı konusunda uyardı

18 Aralık 2017 14:01

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık, Suudi Arabistan\'ı Yemen\'e gıda gönderilmesini engelleyerek uluslararası hukuka aykırı davrandığı konusunda uyardı.
İngiliz bir bakan, Suudi Arabistan\'ın, Yemen\'e gıda ve yakıt sevkiyatını engellemesi için \"mazeret\" bulunmadığını ve engellemenin devam etmesinin uluslararası insani hukuka aykırı bulunacağını söyledi.
Uluslararası kalkınma teşkilatı devlet sekreteri Penny Mordaunt, Riyad\'ın uyarıldığı kısıtlamaları hafifletmek için harekete geçmemesi durumunda Suudi Arabistan\'ın Birleşik Krallık ile olan ilişkisinin zarar görmesine neden olacağını belirtti ve Yemen’i \"onlarca yıldır görülen en kötü kıtlık\" durumuna getirebileceğini söyledi. 
Mordaunt, Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından geçtiğimiz ay dayatılan isyan alanlarında Yemen\'e gıda, yakıt ve tıbbi malzeme göndermine yönelik kısıtlamaların durdurulması için Pazar günü Riyad\'a uçtu.
Ziyaretinden önce Cibuti\'de Telegraph gazetesine konuşan Bayan Mordaunt, Birleşik Krallık’ın Suudi koalisyonunun güvenlik kaygılarını anladığını ve isyancıların elinde bulunan bölgelere giden askeri malzemeleri kontrol etme hakkını desteklerken, kontrolü zaten yapılan gönderilerin engellenmesi için hiçbir \"mazeret\" olmadığını söyledi ve ekledi, \"Açlık bir silah olarak kullanılıyorsa, uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği çok açık. Ziyaretimde gördüm ki, engellenen şey yardım.\"
Mordaunt ayrıca yapılan yardımlar yerlerine ulaşmadığı takdirde önümüzdeki birkaç ay içinde yaklaşık 150 bin çocuğun tahrip olabileceğini düşündüklerini söyledi. “Zaten 400 bin civarı çocuk ciddi bir beslenme yetersizliği içerisindeydi ve gıda yardımları ulaşmadığında ölüm oranının çarpıcı bir şekilde artacağı çok açık” dedi.
Pazar günü Riyad’da Dışişleri Bakanı Adel El-Jubeir\'in ve Suudi liderliğindeki koalisyon güçlerinin komutanı olan Prens Fahad bin Turki’nin de aralarında yer aldığı Suudi yetkililerle bir araya gelen Mordaunt, Hutiler tarafından kontrol edilen Hodeidah ve Saleef limanlarına bağlı tüm temiz gemilere acil erişim talebinde bulundu.
Suudi Arabistan liderliğindeki 10 uluslu bir koalisyon, Mart 2015\'ten beri Yemen\'de Huti asilerine karşı Yemen hükümetinin yanında savaşıyor.
Koalisyon, Huti güçleri tarafından Riyad havaalanına ateşlendiği düşünülen bir füzeden iki gün sonra 6 Kasım\'da Yemen\'e gidecek yardım ve ticari nakliye için bir blokaj uyguladı.
Suudi Arabistan, gemilerin silah kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenirken ve Birleşmiş Milletler’in denetim sistemini çalıştırdığını söyledi.
Yemen\'den 22 saat uzaklıkta bulunan Cibuti\'deki Dünya Gıda Programı yardım depolarında bekleyen yardımlar, kolera için aşılar ve yetersiz beslenen çocuklar için yüksek besinli yiyecekler içeriyordu.
Suudi Arabistan\'ın Britanya silah endüstrisi için önemli bir müttefik olması,  Birleşik Krallık hükümetinin Yemen\'deki insani kriz hakkında bir ikilemde kalmasına sebep oldu.

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