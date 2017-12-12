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Dünya

Birleşik Krallık'tan fakir ülkelerin iklimle mücadelesine 140 milyon sterlin destek

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Paris’te katıldığı Tek Gezegen Zirvesi'nde (One Planet Summit) iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir finansman yöntemi duyurdu

12 Aralık 2017 19:25

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Paris’te katıldığı Tek Gezegen Zirvesi\'nde (One Planet Summit) iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir finansman yöntemi duyurdu. Birleşik Krallık, dünyada ormansızlaşma, doğal felaketler veya aşırı iklim olaylarına karşı savunmasızlık nedeniyle iklim değişikliğinden orantısız olarak etkilenen yoksul topluluklara 140 milyon sterlin destek sağlayacak. Bu desteğe Uluslararası Kalkınma Ajansı\'nın Bina Esnekliği ve Aşırı İklim Olayları ve Doğal Afetlere Adaptasyon programına ilave verilecek 30 milyon sterlinin de dahil olduğu belirtildi. 
Bu fon, iki milyon yoksul insanın daha iklim değişikliğiyle baş etmesine yardımcı olacak. Böylece daha iyi hasat için sulama ile desteklenenlerin sayısını yedi milyona çıkararak, daha dayanıklı ürünlerin ekimine destek, öngörülen iyileştirme ve sigorta planlarının da geliştirilmesine yardımcı olacak. 
Sıfır Emisyon Araç Zirvesi 2018 sonbaharında 
May ayrıca Birleşik Krallık’ın endüstriyel stratejide temiz bir büyüme hedeflediğine olan bağlılığını önümüzdeki sonbaharda küresel bir Sıfır Emisyon Araç Zirvesi\'ne ev sahipliği yapacağını duyurarak gösterdi. Zirvenin düşük emisyonlu ve elektrikli otomobil pazarının geliştirilmesi için dünyanın dört bir yanından bakanlar, sektör liderleri ve temsilcilerini bir araya getirmesi bekleniyor. 
Zirve, Birleşik Krallık\'ın düşük emisyonlu ve elektrikli araç endüstrisinde bir dünya lideri konumunu güçlendirmek ve hükümetin neredeyse tüm otomobil ve kamyonetlerin 2050 yılına kadar sıfır emisyon vaadi üzerine gerçekleşecek.
Başbakan Theresa May şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünyanın fakir kesimlerine olan etkilerini azaltmak, karşı karşıya kaldığımız en büyük güçlükler arasında. Bu nedenle, diğer dünya liderleri ile birlikte Paris\'teki One Planet Summit’e katılıyorum. Ayrıca aşırı hava koşullarının ve yükselen deniz seviyelerinden etkilenenlerin yanında durmaya söz veriyorum.\"
May ayrıca kömürü sona erdirerek ve elektrikli otomobil üretimini geliştirme çabalarını artırarak emisyonları ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde azaltabileceklerini göstediklerini söyledi. 

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