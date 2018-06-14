Birleşik Krallık'ta perakende satışlar Mayıs'ta yüzde 1.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık’ta perakende satışlar aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 3.9 arttı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi\'nden yapılan açıklamaya göre, perakende satışlar Mayıs ayındaki rekor hava sıcaklıklarından destek buldu. Özellikle gıda ve içecek ve ‘kendin yap’ ev ve bahçe ürünleri satışlarındaki yükselişler, perakende satışlardaki artışta etkili oldu.