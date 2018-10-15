“Birleşik Krallık'ta kripto regülasyonlarının uygulanması en az iki yıl sürebilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Birleşik Krallık merkezli bir hukuk şirketi uzmanı, Birleşik Krallık genelinde kripto para birimleri regülasyonlarının en az iki yılda uygulanabileceği öngörüsünde bulundu.

Birleşik Krallık merkezli Reynolds Porter Chamberlain (RPC) şirketi Direktörü James Kaufmann, şirketin yayınladığı bir açıklamada çeşitli nedenlerden dolayı kripto regülasyonlarının en az iki yılda oluşturulabileceğini belirtirken, Avam Kamarası Hazine Komitesi’ne sunulan yasa tasarılarının genellikle “uzun” bir süreçte değerlendirildiğini vurguladı ve ekledi:

“Kripto para birimleri gibi karmaşık ve hızla gelişen bir alanı finansal düzenleyici çerçevede değerlendirmek uzun ve zor bir süreç olacak. Bu duruma ek olarak, Brexit gibi büyük çaplı meseleler de yasa düzenleyicilerinin vaktini alıyor.

Kaufmann, kripto para birimleri regülasyonlarının uygulamaya geçmesi için Hazine Komitesi’nin, “kripto para birimlerinin kullanıldığı alanları” değerlendirebilmek için endüstriyi gözlemlemesi gerektiğinin de altını çizdi.