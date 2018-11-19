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Dünya

Birleşik Krallık'ta inşaat çalışanları için 'tuvalet haysiyeti' talebi

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Kasım (DHA) –Birleşik Krallık’ta Unite (Birleş) sendikası, inşaat çalışanlarına “işyerinde tuvalet haysiyeti” sağlanması için işverenlerin harekete geçmesini talep etti

19 Kasım 2018 17:26

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Kasım (DHA) –Birleşik Krallık’ta Unite (Birleş) sendikası, inşaat çalışanlarına “işyerinde tuvalet haysiyeti” sağlanması için işverenlerin harekete geçmesini talep etti.
İnşaat alanlarında kadınlara özel tuvalet olmayışının başlı başına bir problem olduğunu belirten Unite, inşaat sektörünün, sendikanın problemli olduğunu ileri sürdüğü bir sektör olması ve bugünün “Dünya Tuvalet Günü” olması sebebiyle Unite Genel Sekreter Yardımcısı Gail Cartmail bir açıklama yaptı.
Cartmail, “Bilhassa kadınlar, özellikle de regl dönemlerinde, ‘tuvalet haysiyetinden’ mahrum kalıyor.
Unite’ın gün ışığına çıkardığı bulgular çok şaşırtıcı ve ‘tuvalet haysiyetinden’ mahrum kalan inşaat çalışanları için aşağılayıcı bir durum. İşverenlerin ‘tuvalet haysiyeti’ sağlanmaması için hiçbir bahanesi yok ve eğer bunu sağlayamıyorlarsa, Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) tarafından soruşturulmalılar. Sendika bu konuda pasif kalmayacaktır” dedi.

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