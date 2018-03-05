Birleşik Krallık'ta imalat büyümesi sekiz ayın en düşüğünde

İstanbul, 5 Mart (DHA) – Birleşik Krallık ekonomisi için açıklanan üretim PMI verileri Şubat ayında Ocak ayındaki 55.3 düzeyinden 55.2’ye geriledi. IHS Markit ve CIPS tarafından oluşturulan verinin Şubat ayı için 55.0 gelmesi bekleniyordu.

Veri, Birleşik Krallık imalat sanayi büyümesinin sekiz ayın en düşük hızına gerilediğine işaret ediyor.

Raporda, üretimin 11 ayın en düşük hızda büyüdüğü ve düşüşün en yoğun olarak tüketici, ara ve yatırımcı mallarında olduğu belirtildi.

Diğer yandan, raporda, siparişlerin iç talebin etkisiyle artış göstererek 2014 yılından bu yana en yüksek ikinci seviyeye yükseldiği ve bunun yanı sıra, emtialar ve hammaddeler görülen yüksek fiyatların etkisiyle fiyat baskılarının yüksek tutulduğu duyuruldu.

Birleşik Krallıkta Aralık 2017’de 54.90 puan olan Bileşik PMI’ı Ocak ayında 53.50’ye geriledi.